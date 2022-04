Guerre en Ukraine : les troupes russes reculent

Les Ukrainiens affirment avoir repris certaines villes comme Irpin. De leur côté, les Russes semblent se concentrer sur l’est et le sud de l’Ukraine samedi 2 avril.

Samedi 2 avril, à Irpin (Ukraine) dans la banlieue de Kiev, les troupes russes sont parties et laissent un champ de ruines derrière elles. À une vingtaine de kilomètres de la capitale, on constate des chars russes détruits. Le drapeau ukrainien vole à nouveau et les habitants retrouvent peu à peu leurs maisons, souvent dans un mauvais état, après le passage des Russes. Des scènes similaires sont observées à Tchernihiv, où les maisons ont été soufflées.

Les bombardements continuent à l’Est et au Sud

Les Ukrainiens assurent qu’ils ont repris la région de Kiev. L’armée russe s’est redirigée vers l’Est et le Sud, les régions qu’elle contrôle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle à son peuple que ce n’est pas la fin de la guerre, loin de là. Les bombardements continuent à l’Est et au Sud, comme à Kharkiv, à Kherson ou bien à Dnipro. Dans le même temps, les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine ont repris vendredi 1er avril, à distance.