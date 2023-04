Guerre en Ukraine : les troupes russes ont-elles trouvé une parade aux drones ukrainiens ?

En utilisant des brouilleurs, l'armée russe arrive à perturber le pilotage de ces drones et limite leur rayon d'action. L'armée ukrainienne travaille déjà sur de nouveaux appareils.

Les drones sont un avantage précieux pour les militaires ukrainiens depuis le début de l’invasion russe. Ces appareils sont plus ou moins élaborés. Parfois, ce sont même des drones civils qui sont achetés dans le commerce et "bidouillés" par des ingénieurs pour infliger des dommages considérables aux chars et aux soldats russes. Mais il semble que cet avantage a tendance à se réduire. La bataille de Bakhmout, où ils sont largement utilisés, a visiblement permis aux soldats du Kremlin de trouver la parade.

La fréquence des télécommandes de drones a beau être modifiée, rien n’y fait depuis quelques semaines. L’armée russe utilise en effet des brouilleurs plus adaptés et perturbent toute la zone autour de Bakhmout. "La portée opérationnelle des drones est de plus en plus réduite. Avant, on pouvait porter parfois à 6, 8 ou 10 km, tandis que maintenant, dans une zone très brouillée comme Bakhmout, on va être autour de 500 m."

"Des drones à usage unique"

"Le résultat est qu'il y a un nombre de pertes qui est très important avec des drones qui vont parfois ne pas survivre plus d'une semaine." Xavier Tytelman, consultant en défense aéronautique à franceinfo

"Le résultat est qu'il y a un nombre de pertes qui est très important avec des drones qui vont parfois ne pas survivre plus d'une semaine." Xavier Tytelman, consultant en défense aéronautique à franceinfo

Certains modèles seront complètement dépassés d’ici trois à quatre mois alors que l’armée ukrainienne travaille déjà sur de nouveaux appareils. "Les drones suicides sont des drones qui sont faits en impression 3D, donc ça va coûter moins de mille euros par drone, détaille Xavier Tytelman. Mais là, ce sont des drones qui sont à usage unique, c'est-à-dire qu'on va les lancer en sachant qu'ils vont être détruits instantanément. Donc ce n'est pas un drone d'observation avec une longue durée de vie."

Des drones dont les plans et les fréquences de guidage ont l’avantage de ne pas être accessibles à tous pour conserver ainsi un temps d’avance sur l’adversaire.