Guerre en Ukraine : les troupes russes emportent tout dans leur fuite de Kherson

"Regardez de quoi sont capables les Russes, ces envahisseur de notre pays", lâche un soldat ukrainien, marchant dans les débris d'une école de Myrolubivka, dans la région de Kherson. "Vous pouvez voir comment tout est détruit ! Les enfants ne pourront peut-être jamais retourner dans cette école". Le bâtiment porte les stigmates des bombardements russes alors que Moscou a annoncé ce vendredi 28 octobre la fin de l'évacuation de la région.

Après huit mois d'occupation, l'école est méconnaissable. Les planchers sont troués, les murs transpercés, les tables retournées. Dehors, au milieu du village, les Russes ont laissé derrière eux un char de l'époque soviétique, calciné. Mais dans leur fuite, ils ont emporté tout ce qu'ils avaient sous la main raconte Victor, l'un des habitants : "Ils ont pris tout ce qu'ils voyaient. Les machines à laver, la vaisselle, les tapis, les vêtements et tout ce qu'ils pouvaient... Le jour où ils ont été chassés, ils ont pillé aussi nos voitures."

Une salle de l'école de Myrolubivka (Ukraine), octobre 2022 (GAELE JOLY / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"Ils ont tout emporté. Des motos, des vélos, des tracteurs, des camions, même le quad électrique de mon petit fils. C'était bizarre de voir ces 'gros boeufs' s'amuser sur ce quad." Victor, habitant de Myrolubivka à franceinfo

Victor ajoute que les soldats russes "cassaient tout. Ils pillaient et ils cassaient. Et maintenant les propriétaires demandent sur les réseaux sociaux si quelqu'un a vu leur camion abandonné quelque part." Au loin, on distingue les tirs des obus. Un grand réconfort pour cet habitant : "Cela veut dire que nos troupes avancent et que les Russes ne reviendront jamais ici."