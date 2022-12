Guerre en Ukraine : les techniciens s'affairent pour maintenir les réseaux d'électricité

En Ukraine, des techniciens tentent tout pour maintenir les réseaux d'électricité, malgré les bombardements russes récurrents. Dans la région d'Odessa, plus d'1,5 million de personnes sont privées d'électricité.

À Odessa (Ukraine), des Ukrainiens se livrent à une course contre-la-montre : réparer le réseau électrique plus vite qu'il n'est détruit. Après une frappe russe, des installations ont été détériorées. Il n'y a plus de courant dans le quartier depuis trois jours. Les frappes sur des infrastructures énergétiques se sont intensifiées. Les techniciens ont dû s'adapter, et désormais, ils s'affairent 24h/24. Des dizaines de chantiers de réparations de réseaux électriques sont en cours.

Certains réseaux électriques à l'arrêt

Certains réseaux électriques sont à l'arrêt. "Même les entreprises d'équipements électroniques ont été endommagées. On manque donc de pièces pour réparer, pour continuer les réparations", explique Dmytri Huryhoriev, directeur général de DTEK à Odessa. Dans la région d'Odessa, plus d'1,5 million de personnes sont privées d'électricité. Pour faire face à cette pénurie, l'Ukraine demande aujourd'hui l'acheminement de nouveaux générateurs.