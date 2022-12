Guerre en Ukraine : une conférence internationale à Paris pour poser les jalons de la reconstruction

Mardi 13 décembre, une conférence internationale est organisée à Paris pour poser les jalons de la reconstruction de l'Ukraine. Le journaliste Florent Boutet, en direct du ministère des Affaires étrangères, en détaille les enjeux.

Une conférence internationale est organisée, mardi 13 décembre, à Paris pour poser les jalons de la reconstruction de l'Ukraine. "Les enjeux, c'est d'aider l'Ukraine à court mais aussi à plus long terme. Le long terme, ça sera cet après-midi avec une conférence sur la reconstruction à laquelle vont participer 500 entreprises françaises, dont certains mastodontes du CAC40. De quoi poser des jalons pour les années à venir, quand la guerre sera terminée", explique le journaliste Florent Boutet, en direct du ministère des Affaires étrangères.



Peu de chefs de gouvernements présents

"Il y a aussi le court terme avec, ce matin, l'idée d'aider l'Ukraine à passer cet hiver. Une cinquantaine de pays, de délégations, sont représentés. Alors c'est vrai, peu de chefs de gouvernements ont fait le déplacement pour participer à cet événement, et ce alors que Volodymyr Zelensky a réclamé hier plus d'armes mais aussi et surtout plus de gaz pour chauffer son peuple cet hiver", poursuit le journaliste.