Santé : le tabagisme repart à la hausse chez les femmes et les moins diplômés

En France, la consommation de cigarettes repart à la hausse chez les femmes et les moins diplômés, selon le dernier baromètre de Santé publique France.

Malgré un paquet de cigarettes au-dessus de dix euros, la France n'en a pas fini avec le tabac. C'est même la tendance inverse. Dans son baromètre annuel, Santé publique France note que la baisse du tabagisme, entamée depuis les années 2010 chez l'ensemble des Français entre 18 et 75 ans, marque un coup d'arrêt lors de la crise sanitaire. Un coup d'arrêt dû à une recrudescence du tabagisme chez les femmes.

Des inégalités sociales qui restent marquées

Les femmes ont, plus que les hommes, perdu leur travail à cause de la crise sanitaire. Fumer aurait donc servi à combattre le stress, et à en croire les données géographiques, ce stress a été plus important dans le Sud. Autre enseignement de ce baromètre de Santé publique France : les inégalités sociales restent très marquées. En effet, plus le niveau de diplôme est faible, plus le tabagisme est élevé.