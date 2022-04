Guerre en Ukraine : les Russes se retirent du Nord, pour mieux régner à l'Est et au Sud ?

L'armée russe souhaite se retirer du nord du l'Ukraine. "Selon les Ukrainiens, ce retrait devrait permettre aux Russes de se repositionner vers le sud et vers l'est du pays. Le Sud, c'est une très mauvaise nouvelle pour la ville assiégée de Marioupol (Ukraine), [qui] devrait être l'objet d'encore plus de frappes venant des Russes", indique, samedi 2 avril, la journaliste Maryse Burgot, envoyée spéciale à Zaporijia (Ukraine).

Cap vers l'Est

Les Russes se concentreront donc également vers l'est du pays. "Ils veulent en fait conquérir, occuper la totalité des régions administratives de Donetsk et de Louhansk, ces régions qui sont en partie contrôlées par les séparatistes pro-russes", poursuit Maryse Burgot. Moscou souhaitant posséder la totalité de ces territoires, "une victoire dans cette région permettrait à Vladimir Poutine d'atteindre l'un des objectifs de cette guerre", conclut la journaliste.