Guerre en Ukraine : dans les ruines de Marioupol, ville martyre

Marioupol, en Ukraine, est dévastée par la guerre. La ville est désormais contrôlée par les Russes et les séparatistes. Aucune maison ne semble avoir été épargnée par le feu des combats. Depuis presque un mois, chauffage, eau et l'électricité ont disparu. Les rares habitants qui sont restés survivent entassés dans des sous-sols. "Il y a des jours où l'on n'avait rien à manger, on donnait des biscuits aux enfants, ce qu'il y avait", confie une femme. Le théâtre a été bombardé, alors que plusieurs centaines de civils étaient réfugiés dans la cave.

Les Russes traquent les "SS"

Vers l'une des sorties de la ville, des habitants fuient le cauchemar. Les hommes sont contrôlés par les soldats séparatistes. "C'est pour que les SS ne s'enfuient pas, parce que ceux des bataillons ultranationalistes portent des tatouages de SS", explique un soldat russe. Des familles fuient, désemparées. "Je suis tellement fatigué (...). Les vitres ont volé en éclats chez nous, dans notre maison. Et chez papy et mamie, chez mon copain, l'appartement a brûlé", s'attriste un enfant.