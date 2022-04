Guerre en Ukraine : les Russes passent à l'offensive dans le Donbass

Dans plusieurs villes de la région, telles que Kramatorsk et Severodonetsk, les troupes du Kremlin sont passées à l'attaque en frappant à plusieurs reprises. Un garage a été bombardé à Lviv, près de la frontière polonaise, faisant au moins sept morts.

Le visage grave, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole, lundi 18 avril au soir, sur Telegram. Il affirme que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass. Il ajoute que ses soldats se défendront jusqu'au bout. À Severodonetsk, dans l'Est du pays, la Russie a frappé dans l'après-midi. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, Kramatorsk a elle aussi été bombardée, comme plusieurs autres villes du Donbass.

Plusieurs morts dans un bombardement

À l'autre bout du pays, près de la frontière polonaise, Lviv, avait jusque-là plutôt été épargnée. Les habitants filment les frappes depuis leurs fenêtres. Les cibles, des sites militaires et un dépôt d'armes étrangères selon la Russie. Mais aussi un garage qui jouxte la ligne de chemin de fer. Le bâtiment est en feu et les salariés venaient d'arriver au travail. Il y a au moins sept morts et des dizaines de blessés. À Marioupol, les soldats ukrainiens tiennent toujours plusieurs secteurs de la ville. Là encore, une nouvelle offensive russe pourrait intervenir dans les prochains jours.