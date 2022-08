Guerre en Ukraine : les Occidentaux affichent leur soutien et leur solidarité avec Kiev

Face à la guerre en Ukraine, la cohésion des Occidentaux ne faiblit pas. Mardi 23 août se tenait la deuxième édition du sommet "La plateforme de Crimée". Sur fond de guerre en Ukraine, 60 pays et organisations, dont la France, ont condamné l'invasion de la Russie. Même le président turc Erdogan, qui a longtemps ménagé Moscou, est venu apporter son soutien.

"Augmenter la pression internationale sur Poutine"

Pour les États-Unis, principal contributeur de l'armée ukrainienne, c'était également l'occasion de réaffirmer leur positon. "Nous devons augmenter la pression internationale sur Poutine et ses complices, jusqu'à ce que les droits du peuple ukrainien et de son pays soient respectés", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken. Aux côtés du président ukrainien Zelensky, on trouve aussi le président polonais, Andrzej Duda, venu plus tôt dans la journée en visite à Kiev. 1,2 million d'Ukrainiens sont réfugiés dans ce pays limitrophe de l'Ukraine.