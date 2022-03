Guerre en Ukraine : les négociations de cessez-le-feu n'ont pas abouti

"Les divergences demeurent", affirme la journaliste Anne-Claire Poignard en duplex depuis Lviv (Ukraine), jeudi 10 mars, à propos des négociations de cessez-le-feu qui ont échoué. Pendant 1h40, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne se sont réunis dans un grand hôtel à Antalya en Turquie, mais cela n'a pas permis d'aboutir à la fin des combats en Ukraine.

Le dialogue n'est pas fermé

"L'Ukraine réclame trois choses : un cessez-le-feu immédiat, l'amélioration de la situation humanitaire dans les villes les plus touchées et le retrait des troupes russes de son territoire. Elle n'a rien obtenu", rapporte la journaliste. Cependant, de part et d'autre, les ministres se sont engagés à poursuivre le dialogue et ne pas fermer les discussions. "Il s'agissait des premiers pourparlers à ce niveau depuis l'invasion russe en Ukraine il y a tout juste deux semaines", conclut-elle.