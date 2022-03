Guerre en Ukraine : la deuxième session de pourparlers avec la Russie s'achève sur un accord sur des "couloirs humanitaires" pour les civils

Un premier pas pour la protection des civils, à défaut d'avancer sur la question d'un cessez-le-feu. L'Ukraine et la Russie sont convenus, jeudi 3 mars, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, d'organiser des "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils des zones de combats. Les discussions se tenaient dans la région biélorusse de Brest, à Belovejskaïa Poucha, une localité proche de la frontière avec la Pologne.

"La deuxième session de négociations est terminée. Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires", a écrit sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation de son pays.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX