Guerre en Ukraine : les habitants de Marioupol tentent de survivre

Dans les rues de Marioupol (Ukraine), il est rare de croiser des civils au milieu des uniformes des soldats russes. Les habitants qui n'ont pas pu fuir ont l'impression d'avoir vécu en enfer. "Qu'est-ce que je peux espérer ? (...) Quand le foyer est brisé, la vie est brisée. Il n'y a ni travail, ni nourriture, ni eau. Avec les enfants, on se partageait une cuillère. Et les autres enfants meurent de faim dans les maternités", témoigne, très émue, Angela Kopytsa, retraitée et ancienne employée dans un jardin d'enfants.



La résilience des Ukrainiens

Alors, pour survivre, les habitants cherchent du travail par tous les moyens. C'est le cas au zoo municipal, où ils sont recrutés par les Russes pour s'occuper des animaux. Les Ukrainiens font preuve de résilience, après avoir tout perdu. Désormais aux mains des Russes, la ville martyre de Marioupol est une ville à reconstruire. Près de 20 000 civils y seraient morts, selon les autorités ukrainiennes.