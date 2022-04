Guerre en Ukraine : les habitants de Kramatorsk s'organisent pour fuir

À Kramatorsk (Ukraine), les bus ont remplacé les trains. Puisque les gares sont menacées, les autobus et les vans prennent le relai. La terreur gagne les habitants depuis la frappe de missiles sur la gare, vendredi 8 avril. Une violence aveugle, symbolisée par des images de voyageurs épouvantés. Gares désertées et rames ensanglantées, les habitants de Kramatorsk n'ont d'autre choix que la fuite. Une nouvelle vie ailleurs, et des adieux déchirants avec ses nourrissons pour un policier qui doit rester.

Conduire pour sauver

"C'était la cinquième fois hier [vendredi ndlr.] que notre maison tremblait à cause des bombardements et c'est aussi la nuit quand on dort", se souvient une petite fille. Les conducteurs, équipés de gilets pare-balle, emmènent ces civils gratuitement. "Tous ces chauffeurs de bus sont des volontaires. Ils vont franchir des dizaines de checkpoints pour arriver jusqu'à l'ouest du pays, mais acceptent de prendre ces risques pour sauver des vies", explique Maryse Burgot, correspondante en Ukraine.