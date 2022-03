Guerre en Ukraine : les Français livrés à eux-mêmes sur place

Mercredi 2 mars, perdu au milieu de la guerre en Ukraine, quelques centaines de Français restent toujours pris au piège. Actuellement à Kiev, Jacques Mange a fait le choix de rester dans la capitale ukrainienne. Prendre la route pourrait s’avérer trop périlleux. "Pour aller à la frontière, il faut trois jours à peu près. Il n’y a plus d’essence à Kiev", explique-t-il. De son côté, Olivier Eynard a choisi de fuir vers la Moldavie. Après des heures de route et d’attente au checkpoint, il ne se trouve plus qu’à huit kilomètres de la frontière.



Certains refusent d’abandonner l’ Ukraine

Plusieurs Français ont refusé d’abandonner ce pays alors qu’il est en pleine tourmente. "Il aurait été hors de question pour moi de fuir", confie Jacky. Depuis Jytomyr, Jacky Lebas préfère rester auprès de la mobilisation sur place. Au total, 1 100 Français étaient présents en Ukraine lorsque la guerre a été déclenchée. Il est désormais difficile d’évaluer leur nombre.