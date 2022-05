Guerre en Ukraine : les forces russes visent des usines ukrainiennes

Dans l'est de l'Ukraine, sept ouvriers d'une usine de charbon ont été tués par une frappe russe, mardi 3 mai. "On a ramassé les corps de nos employés sous les mortiers", explique un ingénieur de l'usine. Environ 500 employés travaillent encore dans ce lieu bombardé par les Russes. "Je vis ici avec ma fille, c'est plus sûr qu'en ville", témoigne une femme. L'usine possède plusieurs abris et est le dernier endroit ayant de l'électricité et de l'eau courante.

"C'était calme et d'un coup, c'était très brutal"

Les ouvriers continuent d'entretenir les hauts fourneaux de l'usine, qui contiennent des produits inflammables et toxiques. Quand on lui demande si un bombardement russe l'inquiète en raison de ces produits, un employé rétorque : "Moi, je ne réponds pas à cette question, je n'y pense pas". Mardi 3 mai, sept employés ont été touchés par une frappe dans le parking de l'usine. "C'était calme et d'un coup, c'était très brutal. Ils rentraient chez eux", témoigne la blanchisseuse qui a assisté à la scène.