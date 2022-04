Guerre en Ukraine : les évacuations de civils restent impossibles à Marioupol

Dans l'un de ces centres d'accueil à Zaporijia, "de nombreuses familles ukrainiennes sont arrivées ici cette nuit en provenance de Marioupol", rapporte l’envoyée spéciale Maryse Burgot, en duplex depuis Zaporijia, vendredi 1er avril. "Elles ont bravé tous les dangers pour arriver jusqu’ici", poursuit-elle. Ces familles ont décidé individuellement de quitter la ville de Marioupol, car elles ne souhaitaient pas attendre le convoi sécurisé attendu par la Croix-Rouge internationale.



Partir à ses risques et périls

"Selon nos informations, il y a deux longs convois de bus toujours bloqués à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville de Marioupol", précise la journaliste. En effet, les autorités russes, ukrainiennes et la Croix-Rouge n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un itinéraire sécurisé et une heure de départ du convoi humanitaire. "Résultat, de nombreuses familles comme celles-ci, choisissent de partir à leurs risques et périls", conclut-elle.