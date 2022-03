Guerre en Ukraine : après l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporijia, les habitants redoutent "de nouvelles explosions"

(KONSTANTIN MIHALCHEVSKIY / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP)

Posée sur la rive sud du Dniepr, la centrale de Zaporijia, prise d’assaut par l'armée russe il y a quinze jours, est à une cinquantaine de kilomètres de la ville, toujours sous contrôle ukrainien. Valentina, que nous croisons dans le centre-ville, n’est pas rassurée de savoir le site nucléaire voisin aux mains des forces ennemies : "J’ai très peur qu’il y ait de nouvelles explosions. Je connais bien les conséquences d’une catastrophe nucléaire. Mon mari est un liquidateur de la centrale de Tchernobyl, Il est très souvent malade. C’est terrible." Le site, à la frontière biélorusse, est lui aussi occupé par l'armée de Vladimir Poutine, depuis les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine.

Nicolas, 66 ans, a construit et opéré la maintenance de la centrale de Zaporijia. Il vit juste à côté. Les soldats russes se montrent peu, dit-il. Son fils travaille toujours sur le site : "Les Russes le laissent entrer et sortir. Ils ne vont pas à l’intérieur des unités. Ce sont nos chefs qui donnent les instructions. Mais les employés ne peuvent pas entrer avec leurs téléphones, les Russes les confisquent." Sur les six réacteurs du site, quatre sont à l’arrêt.

Interconnexion avec le réseau européen

Usines fermées, habitants exilés, la guerre a fait baisser d’un tiers la demande d’électricité en Ukraine et les centrales s’adaptent. Depuis six jours, le réseau électrique ukrainien est par ailleurs connecté au réseau européen."L’interconnexion est une garantie pour la fourniture d’électricité en Ukraine", explique Volodymyr Kudrytskyi, directeur général d’Ukrenergo, le réseau de transport d’électricité.

"Bien sûr, en temps de guerre, l’électricité est cruciale, pas seulement pour éviter une catastrophe humanitaire mais aussi pour notre armée". Volodymyr Kudrytskyi, directeur général d’Ukrenergo à franceinfo

Le patron d’Ukrenergo est confiant dans les capacités de production nationale. Il ne semble pas craindre qu’un autre site nucléaire soit investi par l’ennemi : "Les trois autres centrales ne sont pas sur des territoires contrôlés par les forces russes. Et elles sont loin de les atteindre." Volodymyr Kudrytskyi souligne même que la guerre aura, dans les faits, accéléré l’intégration à l’Ouest.

Le raccordement du réseau est pour le moment un dispositif d’urgence. Après le conflit, le chef d'Ukrenergo espère développer le commerce d’électricité avec ses voisins européens.