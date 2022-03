Guerre en Ukraine : les Etats-Unis rejettent la proposition de la Pologne de leur remettre ses avions Mig-29 pour aider Kiev

La Pologne avait affirmé mardi être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29" sur une base allemande et "à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis".

Les Etats-Unis ne veulent pas risquer une escalade du conflit en Ukraine. Washington a rejeté, mardi 8 mars, la proposition de la Pologne de mettre ses avions Mig-29 à sa disposition. Les Américains auraient ensuite pu les livrer aux Ukrainiens pour les aider face à l'invasion russe. "Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable, a toutefois déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby. La perspective d'avions de combat, à la disposition du gouvernement des Etats-Unis, partant d'une base Etats-Unis/Otan en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie (...) suscite de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Otan."



Plus tôt dans la journée de mardi, la Pologne avait affirmé être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein [en Allemagne] et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis". La proposition avait surpris les Etats-Unis, qui craignaient que Vladimir Poutine ne considère une telle assistance militaire comme une implication directe de l'Otan dans le conflit.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a insisté mardi soir, lors d'une conférence de presse à Oslo, sur le fait que "toute décision de livrer des armes offensives doit être prise par l'Otan tout entière, sur la base d'unanimité". Pour le gouvernement américain, "la décision de transférer ou non des avions polonais à l'Ukraine revient au final au gouvernement polonais", a répondu John Kirby. "Nous allons poursuivre les consultations avec la Pologne et les autres alliés de l'Otan sur ce sujet et ses difficultés logistiques."