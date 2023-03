Guerre en Ukraine : les drones au cœur du conflit

Les drones s'invitent dans la guerre entre Russes et Ukrainiens. Ces derniers ont même monté une unité visant à détruire les appareils ennemis survolant Kiev.

Des immeubles d'habitation éventrés et des ruines. Le centre-ville de Kramatorsk, ville de l’est ukrainien proche de Bakhmout, a été visée, mardi 14 mars. Au moins un mort et des dizaines de civils blessés après un bombardement et une attaque de drone russe, alors que la région de Kiev a, cette fois-ci, été épargnée.

L’unité Smak

Depuis le début de la guerre, une unité spéciale, baptisée Smak, est chargée de protéger la capitale de toute attaque venant du ciel. Elle est composée de quelques militaires ukrainiens. À la moindre alerte, ils pointent leurs fusils mitrailleurs vers des cibles volantes. "Nous sommes la dernière ligne de défense. On tire sur des drones qui ont réussi à passer la ligne de front et qui ont survolé une bonne partie de l’Ukraine", détaille Mykola, commandant adjoint de l’unité Smak. Des hommes toujours aux aguets et très habiles. Malgré les moyens dérisoires, les cibles sont souvent atteintes.