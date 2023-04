Guerre en Ukraine : les combats font rage dans la région de Bakhmout

A. Hébert, C. Apiou

Dans la région de Bakhmout, les échanges de tirs sont quasi permanents entre des soldats ukrainiens et russes. De nombreux habitants doivent quitter leur maison.

Il ne reste plus qu'un vaste champ de ruines à Avdiivka (Oblast de Donetsk), à quelques kilomètres seulement de la ligne de front, en ce mois d'avril 2023. La ville est encerclée à l'Est, au Sud et à l'Ouest par les forces russes. Elle pourrait tomber d'un moment à l'autre. Une unité de police tente donc de convaincre les derniers habitants de partir. Mais il faut parfois parlementer longuement. Parmi les 1 800 habitants encore présents dans la ville, nombreux sont des pro-Russes qui refusent catégoriquement de partir.

Une guerre de tranchées

Le temps presse, car à quelques kilomètres d'Avdiivka, les combats font rage. Les échanges de tirs sont quasi permanents entre des soldats russes et ukrainiens. Tous ici le savent : les tranchées joueront un rôle décisif dans la suite du conflit. Car cette zone est l'un des derniers bastions qui empêchent l'armée russe de prendre Avdiivka au Sud et Bakhmout au Nord. Perdre cette zone stratégique pourrait donc précipiter la chute de ces deux villes.