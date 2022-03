Guerre en Ukraine : les civils fuient la ville d'Irpin

Sans attendre les couloirs humanitaires, les civils fuient, mardi 8 mars, comme ils le peuvent à Irpin (Ukraine), dernière ville avant Kiev. Les habitants tentent de s'échapper au milieu des bombardements. En direct sur place, le journaliste Marc de Chalvron fait le point sur la situation. "Le cessez-le-feu n'est pas encore totalement respecté", remarque-t-il.

Pas d'autres choix que de quitter la ville

Le reporter de France Télévisions note toutefois que la "situation semble un tout petit peu plus calme que ces derniers jours". Et Marc de Chalvron de constater : "Les civils fuient la ville par dizaines. Nous avons parlé à certains d'entre eux. Ils nous disent que depuis cinq jours, ils sont terrés dans leurs abris. Ils sont arrivés à bout de leurs provisions et n'ont d'autres choix que de quitter la ville."