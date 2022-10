Guerre en Ukraine : les centres de mobilisation militaires de Moscou vont fermer

A Moscou, le quota d'hommes envoyés en Ukraine est atteint. Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, l'a annoncé lundi 17 octobre. Voilà pourquoi les centres de mobilisations militaires de Moscou, ouverts depuis près d'un mois, vont fermer lundi, à 14 heures (13 heures, heure de France), a-t-il annoncé, sans donner d'indications sur le nombre de Moscovites mobilisés en près d'un mois.

Selon l'édile russe, "les objectifs de mobilisation partielle, établis sur la base du décret du président et de la mission du ministère de la Défense, ont été pleinement remplis", permettant la fin du processus d'enrôlement à Moscou. "Nous espérons et prions pour que vous reveniez sains et saufs", a ajouté Sergueï Sobianine.

Fin de la mobilisation "dans deux semaines"

Le président russe Vladimir Poutine avait affirmé, vendredi, ne pas prévoir une nouvelle vague de mobilisation des Russes dans l'armée, tout en reconnaissant que l'actuelle avait connu des ratés depuis près d'un mois. Selon lui, 222 000 hommes sur les 300 000 prévus ont été recrutés, dont 16 000 se trouvent d'ores et déjà dans des "unités impliquées dans des combats".

Le dirigeant russe avait ajouté lors d'une conférence de presse prévoir la fin de la mobilisation "dans deux semaines environ", alors que son annonce, le 21 septembre, a suscité de fortes inquiétudes et poussé des dizaines de milliers de Russes à fuir le pays pour éviter d'être enrôlé. Des manifestations d'opposition contre la mobilisation partielle avaient également eu lieu dans certaines régions défavorisées dans les premiers jours de la mobilisation.