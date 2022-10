DIRECT. Ukraine : Kiev est attaquée "par des drones kamikazes", selon le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Dmytro Zhyvitskyy, gouverneur de la région de Soumy, annonce des frappes sur des "infrastructures critiques", sans préciser lesquelles, qui ont fait "des victimes". Dans la région de Dnipropetrovsk, le gouverneur Valentyn Reznichenko annonce qu'un incendie s'est déclaré sur une infrastructure énergétique après une frappe. Selon lui, l'armée russe a également abattu trois missiles de croisière russes.

: Des attaques de "drones kamikazes" ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. Après les premières frappes, un journaliste de l'AFP a vu l'un de ces appareils s'abattre sur un immeuble, alors que deux policiers à genoux tentaient de l'abattre avec leurs armes de service. Les attaques ont ciblé le quartier de Chevtchenko, zone résidentielle animée du centre de la capitale, selon le maire Vitali Klitschko, qui a demandé à la population de rester aux abris.











(GOOGLE MAPS)

: Le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, vient de publier cette image. Il affirme qu'il s'agit d'un fragment de l'un des drones tirés ce matin dans le quartier de Shevchenkiv, au centre de la capitale. On aperçoit la mention "Géranium-2" ("Герань-2") sur l'aileron, le nom utilisé par les Russes pour renommer les drones Shahed-136 livrés par l'Iran.











(VITALIY KLITSCHKO / TELEGRAM)

: The Russian terrorist state launched an attack on civilian infrastructure in Kyiv with Iranian kamikaze drones.According to Mayor Vitali Klitschko a non-residential building was destroyed and several residential buildings were damaged. Information on victims is being gathered.

: At least two loud explosions heard this morning in Kyiv just before 7 am.

: Kiev a été ciblée tôt ce matin par des "attaques de drones kamikazes", annonce le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, après une série d'explosions qui ont secoué le quartier de Shevchenkiv, au centre de la capitale. "Les Russes pensent que cela les aidera, mais cela montre leur désespoir", commente ce même responsable.

: Victimes collatérales. La guerre en Ukraine, et la hausse du coût de la vie qui en découle, ont amené une situation de pauvreté pour des millions d'enfants en Europe orientale et en Asie centrale ces derniers mois, alerte l'Unicef. Dans ces régions, "la guerre en Ukraine et la hausse de l'inflation ont plongé quatre millions d'enfants supplémentaires dans la pauvreté", affirme cette étude.

: L'UE monte en puissance dans son soutien militaire à l'Ukraine avec le lancement d'une mission pour former sur son territoire 15 000 soldats ukrainiens et l'octroi d'une nouvelle dotation de 500 millions d'euros pour la fourniture d'armes. "Nous n'avons jamais mené une mission à cette échelle", a commenté un responsable européen. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres vont avaliser ces deux décisions aujourd'hui lors d'une réunion à Luxembourg.

: Deux explosions ont été entendues ce matin à Kiev, une semaine exactement après des frappes russes sur la capitale ukranienne, alertent des journalistes de l'AFP. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant.

: On débute sans plus tarder avec les principaux titres de l'actualité :



Deux nouvelles explosions ont été entendues par des journalistes ce matin à Kiev. Hier, de nouveaux bombardements ont touché hier la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, faisant au moins quatre blessés, selon les autorités.





Sur TF1, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement n'utiliserait pas "dès demain" l'article 49.3 lui permettant de passer en force sur le vote du budget.



Invitée du "20 heures" de TF1, Elisabeth Borne a annoncé la prolongation de la ristourne de 30 centimes par litre de carburant jusqu'au 15 novembre, alors qu'elle devait s'arrêter au début du mois. Elle a également annoncé que Total prolongeait également sa remise. Selon elle, environ 30% des stations sont toujours en difficulté sur le plan national.





• Entre 29 500 (chiffre du cabinet indépendant Occurrence), 30 000 (chiffre de la police) et 140 000 personnes (selon les organisateurs) ont battu le pavé hier dans les rues de Paris contre la vie chère. Reportage.



Le PSG a remporté hier le Classique face à l'OM 1-0 grâce à un but de Neymar et au terme d'un match de haute volée. A l'issue du match, Kylian Mbappé a tenu à remettre les pendules à l'heure : "Je n'ai jamais demandé mon départ."