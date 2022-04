Guerre en Ukraine : les bombardements russes persistent

Des pompiers ont arrosé des départs d'incendies, au milieu des décombres. D’autres ont tenté de sauver une survivante, le visage marqué par le souffle des explosions. Samedi 16 avril, à Kharkiv (Ukraine), les rues et les zones résidentielles ont été bombardées. Au moins dix personnes ont été tuées et 35 autres ont été blessées par les frappes russes. “Tout a été détruit, les fenêtres, les meubles, même la porte d’entrée”, raconte une femme qui a survécu.

Une frappe assumée par les Russes

À Kiev, la capitale ukrainienne, l’alarme est devenue un bruit presque habituel pour les habitants. Une bombe est tombée sur une usine d’armement. Cette frappe a été assumée par les Russes. Pour arrêter cette guerre, Volodymyr Zelensky somme les Occidentaux d'accélérer. “Plus vite et en plus grande quantité nous recevrons les armes que nous avons demandées, plus forte sera notre opposition et plus vite la paix viendra”, a déclaré le président ukrainien.