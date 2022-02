Guerre en Ukraine : les armes envoyées par l'UE en Ukraine sont "pour des combattants individuels", explique un expert

"Ce sont des armes pour des combattants individuels" qui sont envoyées en Ukraine, a expliqué lundi 28 février sur franceinfo Frédéric Coste, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, alors que l'Union européenne va fournir des armes à l'Ukraine.

franceinfo : Quelles sont les armes envoyées en Ukraine ?

Frédéric Coste : Ce sont des armes pour des combattants individuels, des fusils d'assaut, des fusils de précision, des protections comme des casques et des gilets pare-balles, et puis des mitrailleuses, des missiles antiaériens et des lance-roquettes qui ont pour fonction d'aider à détruire les blindés russes. Ce sont des armes qui servent en grande partie à des techniques de guérilla. Pour le moment, on n'envoie pas d'armes lourdes comme des blindés, des canons, des avions. Tout ce que les pays ont promis d'envoyer ce sont des armes qui sont déstockées, donc il faut les avoir immédiatement en disponibilité parce qu'il n'y a pas le temps de produire. Envoyer des plateformes comme les hélicoptères et des avions coûte extrêmement cher et les armées européennes en ont peu. Ce qu'on envoie ce sont de "petites armes". Cela répond quand même partiellement aux demandes ukrainiennes puisqu'ils ont fait savoir qu'ils avaient besoin de moyen de protection antiaérien.

Sur quoi se fondent les pays pour envoyer des armes ?

Il y a quatre critères qui prévalent à l'envoi de ces armes. Le premier est de les avoir en stock immédiatement, le deuxième est que ce soit des armes facilement utilisables, les combattants ukrainiens n'auront pas le temps d'être formés sur des jours et des semaines, le troisième critère est qu'elles soient facilement transportables, qu'on puisse les acheminer rapidement sur le terrain, et le quatrième, que ce soit des armes qui ne soient pas trop cher pour nous.

Est-ce qu'il y a un suivi de ces armes afin de savoir ce qu'elles vont devenir après ?

Non. On est incapable de savoir ce que cela deviendra dans 15 ou 20 ans, mais ce n'est pas la question. Il faut donner les moyens aux Ukrainiens de résister le plus longtemps possible et de ralentir la progression russe. Il y a des systèmes de marquage, ces armes sont marquées physiquement avec des identifiants. On saura dans dix ans, sauf si les marques sont effacées, d'où elles viennent. Avoir la certitude que dans 15 ans elles seront toujours en Ukraine et pas revendues ailleurs, c'est impossible à savoir.