Guerre en Ukraine : le réseau électrique ukrainien désormais connecté au réseau européen

La menace d’un black-out électrique s’éloigne en Ukraine. Le pays est depuis mercredi 16 mars raccordé au réseau européen et en cas de défaut de ses moyens de production, ce sont donc les centrales européennes qui lui enverront de l’électricité. C’était une demande de Kiev déjà ancienne, mais évidemment, avec l'invasion russe en Ukraine, tout s’est accéléré.

L’Ukraine a fait la demande de raccordement au réseau électrique européen en 2017, déjà à l’époque pour éviter de dépendre de la Russie. Les travaux étaient en cours mais il y a trois semaines, tout s’est emballé. Le bombardement et la prise de contrôle par les Russes de la centrale nucléaire de Zaporijia a démontré que le réseau ukrainien était bel et bien menacé. Le pays était isolé : déjà plus raccordé à la Russie, et pas encore à l’Europe

Les gestionnaires du réseau européen appelé Entso-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) se sont donc attelé à la tâche, jour et nuit, en contact avec leurs collègues ukrainiens, au rythme des bombardement quand ceux-ci devaient s’interrompre pour descendre aux abris.

Pas question de demander au réseau ukrainien de s’adapter aux standards l’Union. Il a fallu faire avec ce qui existe, tout en assurant la sécurité du réseau européen : il ne doit pas tomber en cas de problème en Ukraine. Il y a donc une option de déconnexion immédiate. Il a fallu par exemple remettre en service des lignes abandonnées depuis la fin de l’ère soviétique. Mais désormais, six lignes haute tension raccordent donc l’Europe à l’Ukraine. La Moldavie a également été rattachée au réseau européen mercredi et la zone couverte par l'Entso-E dépasse les frontières de l'UE : elle inclut quelque 35 pays de l'Islande à Chypre.

"L'Ukraine est devenue membre de l'union énergétique européenne", s'est félicité le président ukrainien Volodomyr Zelensky dans un tweet. "Désormais l'électricité ukrainienne circule dans l'Union européenne et vice-versa", a-t-il souligné.

has become a member of Energy Union. The unification of & energy systems has been completed. Now electricity flows in & vice versa. Grateful to members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!