Guerre en Ukraine : le regard de plusieurs députés européens sur le conflit

La guerre a démarré il y a désormais un mois jour pour jour, vendredi 24 mars. Pour cette occasion, le 23h de franceinfo a interrogé plusieurs eurodéputés sur le conflit. "Je ne crois pas qu’elle s’enlise vraiment, je pense qu’elle n’avance pas aussi vite que Vladimir Poutine l’avait prévu. En même temps, on ne peut pas dire que l’Otan n’est pas une position difficile. Aujourd’hui, nous avons besoin plus d’intérêt à ne pas aller aussi loin que Poutine, qui n’a aucune limite", estime Assista Kanko, eurodéputée belge, du groupe Conservateurs et réformistes européens.

"Une bonne nouvelle"

"Il y a des partis politiques qui se sont financés dans le secteur bancaire russe. Ce n’est pas la même chose que d’être financé par le Kremlin. Il faut regarder de près toutes les ingérences étrangères", a ainsi poursuivi François-Xavier Bellamy, l’eurodéputé français du groupe Parti populaire européen, avant d’être supplée par Sandro Gozi, député européen italien du groupe Renew. "C’est une bonne nouvelle, mais il faut voir si la Russie s’enlise véritablement. Sans doute le fait qu'une guerre rapide, éclaire, que Poutine avait planifiée, ne s’est pas réalisée, cette bonne nouvelle doit nous encourager à soutenir davantage [l'Ukraine] avec différents moyens."