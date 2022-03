Union européenne : les Vingt-Sept comptent faire des achats groupés de gaz

Jeudi 24 mars, le président américain Joe Biden s'est félicité d'un front commun inédit d'une trentaine de pays de l'Otan au sujet de la guerre en Ukraine, qui a été abordée à Bruxelles (Belgique). Par ailleurs, les Européens devraient s'accorder sur des achats groupés de gaz. "L'idée, c'est de faire un peu comme pendant l'épidémie de Covid-19 avec les achats groupés de vaccins. La Commission européenne propose de créer une équipe qui irait négocier au nom de tous les Européens avec les producteurs de gaz", explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles pour le 8 Heures de France 2, vendredi 25 mars.



Faire baisser les prix

Ce dispositif permettrait ainsi de "négocier plus de quantités, et donc de faire baisser les prix", précise le journaliste. De plus, "cela permettrait aussi que tous les Européens puissent se fournir en gaz car aujourd'hui chacun va négocier de son côté, et c'est un peu la loi du plus fort", ajoute-t-il. La France et l'Espagne poussent pour créer ce dispositif, mais l'Allemagne et les Pays-Bas étaient auparavant plutôt réticents. Toutefois, "la guerre en Ukraine fait bouger les lignes". Un partenariat avec les États-Unis devrait également être scellé pour leur acheter du gaz naturel liquéfié.