Guerre en Ukraine : le quotidien des enfants ukrainiens, des cibles comme les autres

Plus d'école et un danger de tous les instants, c'est la terrible réalité des enfants ukrainiens, qui ne sont pas un frein aux bombardements russes.

Une vie souterraine où les heures s’égrènent sans but. La guerre n’est plus un jeu. Nerveusement, les enfants griffonnent à la craie le drapeau ukrainien sur les murs. L’école n’est plus qu’un lointain souvenir. Il faut attendre, la peur au ventre, comme ces deux sœurs et leurs quatre jeunes enfants, dont un bébé né deux jours avant la guerre : "Maintenant qu’ils visent aussi les enfants on n'a pas le choix. Soit on reste dans la cave soit on risque notre vie au 5ème étage".

Un nouvel enfant réfugié chaque seconde

Les bébés, des cibles comme les autres. En témoigne le bombardement de la maternité de Marioupol. Malgré des frappes de plus en plus brutales et au péril de leur vie, certains ne veulent pas partir. Le désarroi des enfants, face aux choix déchirants des parents. "Je voudrais partir mais maman ne veut pas", explique Dasha, 12 ans. Des cadavres d’enfants jonchent parfois le sol, comme à Irpin où une famille a été fauchée. Selon l’UNICEF, un enfant ukrainien devient un réfugié à chaque seconde.