Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire", après l'incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le président ukrainien ne mâche pas ses mots. Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de recourir à "la terreur nucléaire" après le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le centre du pays, vendredi 4 mars. Il a également appelé à "une action européenne immédiate" pour "empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire", dans une vidéo publiée sur son compte Telegram.

"Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays hormis la Russie n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire", a-t-il affirmé. "L'Ukraine compte quinze réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe. C'est l'évacuation de l'Europe", a-t-il poursuivi.

Un peu plus tôt, son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait exhorté les assaillants à cesser le bombardement du site de la centrale. "Si elle explose, ce sera dix fois plus gros que Tchernobyl ! Les Russes doivent IMMEDIATEMENT cesser le feu".

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!