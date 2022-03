Guerre en Ukraine : le pays accuse la Russie d'utiliser des bombes au phosphore

Des traînées blanches, aperçues sur une photo prise mardi 22 mars à Irpin (Ukraine), pourraient être celles de bombes au phosphore blanc. Le maire de la ville, en colère, évoque une violation de la convention de Genève de 1949. Dans la matinée du jeudi 24 mars, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a nommément accusé la Russie d'utiliser des bombes au phosphore. Si des civils d'Irpin et non des soldats ont été sciemment visés avec cette arme, ce serait un crime de guerre. L'Ukraine affirme qu'une enquête est en cours.



Brûlures graves et mortelles

Toujours en Ukraine, les villes de Lougansk et Izioum auraient également été touchées il y a dix jours. Des images capturées par des témoins montrent des tirs dans le ciel, suivis de traînées scintillantes. Le phosphore blanc est une arme incendiaire non chimique, mais très toxique. "Le phosphore brûle à une température extrêmement élevée, jusqu'à 1 300 degrés. [Il] peut provoquer des incendies, mais [aussi] des brûlures extrêmement graves et mortelles sur les populations civiles exposées", indique Olivier Lepik, docteur en histoire et politique internationale, spécialiste des armes chimiques.