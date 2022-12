Guerre en Ukraine : le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, se rendra à Kiev le 28 décembre

Il s'agit du premier déplacement du ministre français en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

Le ministre français des Armées se rendra en Ukraine mercredi 28 décembre, pour témoigner du soutien continu de la France à Kiev. Sébastien Lecornu "rendra notamment hommage aux morts au monument des Héros à Kiev et rencontrera son homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov", a précisé le ministère, sans donner plus de détails sur le programme pour des raisons de sécurité. Il s'agit du premier déplacement du ministre français en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

La France, qui avait organisé le 13 décembre une conférence internationale en soutien à l'Ukraine, rappelle qu'elle reste disposée à apporter tout son soutien humanitaire et militaire à Kiev. Emmanuel Macron a annoncé plus tôt dans la semaine que la France a livré des lance-roquettes et des batteries de missiles Crotale à l'Ukraine. Il a aussi ajouté que Paris allait poursuivre ses livraisons d'armements début 2023.

Depuis le début du conflit, la France a notamment fourni à l'Ukraine 18 canons Caesar de 155 mm d'une portée de 40 km, montés sur camion, des missiles antichar et anti-aérien ainsi que des véhicules de l'avant-blindé (VAB). Paris envisage désormais de fournir à Kiev six à 12 canons Caesar supplémentaires, prélevés sur une commande destinée au Danemark. Emmanuel Macron ne s'est avancé sur aucun chiffre, indiquant que "cela dépendrait des discussions" en cours avec Copenhague.