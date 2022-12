Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 24 décembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte de "terreur" russe, après une frappe dans le centre de Kherson qui a fait au moins dix morts et 55 blessés, dix mois jour pour jour après le début de l'invasion des troupes de Moscou.

Cette veille de Noël a été marquée par un bombardement russe dans le centre de Kherson, qui a fait au moins dix morts et 55 blessés, selon la présidence ukrainienne, samedi 24 décembre. "Alors que des familles en Europe, en Amérique du Nord et au-delà préparent des dîners festifs, ayez une pensée pour l'Ukraine qui combat le mal en ce moment", a imploré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

"Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons", a encore déploré Volodymyr Zelensky. "C'est la vraie vie de l'Ukraine et des Ukrainiens" depuis dix mois de guerre, a appuyé le président ukrainien.

Un bombardement russe dans le centre de Kherson fait au moins dix morts et 55 blessés

Pour son homologue de la Défense, Oleskiï Reznikov, la frappe sur Kherson est "une vengeance sur ses habitants qui ont résisté à l'occupation" russe. Kherson a été libérée le 11 novembre par l'armée ukrainienne après huit mois d'occupation russe.

"Le matin, le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n'est pas une guerre selon les règles définies. C'est la terreur, c'est tuer pour intimider et [prendre] du plaisir", avait auparavant fustigé le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Selon la présidence ukrainienne et le gouverneur régional Iaroslav Ianouchevitch, "pour le moment, nous avons 55 blessés (...) et 10 morts. Parmi les blessés, 18 sont dans un état grave"".

Les Etats-Unis votent 45 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine

Pour faire face à cette offensive russe, Kiev réclame depuis plusieurs semaines une nouvelle aide financière et militaire occidentale. Vendredi, au surlendemain d'une visite de Volodymyr Zelensky à Washington, le Congrès américain a adopté un vaste projet de loi de finances des services fédéraux, dont 45 milliards de dollars iront à l'Ukraine.

"Il ne s'agit vraiment pas - comme le président de l'Ukraine l'a dit l'autre soir - de charité. Il s'agit de sécurité, il s'agit de travailler ensemble", a salué Nancy Pelosi, la présidente sortante de la Chambre des représentants.

L'invasion russe affecte en profondeur l'économie ukrainienne, désormais quasiment uniquement tournée vers l'effort de guerre. La récolte de céréales dans le pays, un des principaux producteurs mondiaux, va chuter d'environ 40% cette année par rapport à 2021, selon une estimation des professionnels du secteur à l'AFP.

Ankara estime que la guerre en Ukraine "ne finira pas facilement"

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a estimé samedi que la guerre en Ukraine "ne semble pas près de se terminer facilement". "Il ne serait pas faux de dire, qu'en dépit de toute notre bonne volonté et appel à un cessez-le-feu, la guerre risque de se poursuivre en 2023", a-t-il déclaré, dont le pays, membre de l'Otan, s'est positionné comme un acteur neutre et médiateur dans le conflit entre ses deux voisins qui bordent la mer Noire.

La Turquie a aidé à parvenir, avec les Nations unies, à un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes à partir des ports d'Ukraine, a déjà accueilli une rencontre entre chefs de la diplomatie russe et ukrainienne au début de la guerre en mars, ainsi que des négociations entre les deux belligérants à Istanbul.