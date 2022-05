Guerre en Ukraine : le G7 s'engage à "interdire ou supprimer progressivement" les achats de pétrole russe, annonce la Maison Blanche

La Maison Blanche a annoncé dimanche 8 mai, dans un communiqué, que "le G7 tout entier" s'était "engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe".

>> Guerre en Ukraine : quelles sont les alternatives au gaz et au pétrole russes pour les Européens ?

Cette décision "va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de (Vladimir) Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre", affirme l'exécutif américain, sans préciser quels engagements exactement a pris chacun des membres du G7, à savoir l'Allemagne (qui en a la présidence cette année), le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, et le Royaume-Uni.

Les Etats-Unis, qui n'en étaient pas de grands consommateurs, ont d'ores et déjà interdit l'importation d'hydrocarbures russes.

Vladimir Poutine "couvre la Russie de honte"

Alors que Vladimir Poutine s'apprête à célébrer lundi en grande pompe la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, ses actions en Ukraine "couvrent la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte", selon le G7.

Lors d'une réunion virtuelle à laquelle a participé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, et du Royaume-Uni lui ont "répété (leur) engagement à prendre de nouvelles mesures pour aider l'Ukraine à s'assurer un avenir libre et démocratique" ainsi qu'à "se défendre et repousser de futurs actes d'agression", selon le texte publié à l'issue de la rencontre.