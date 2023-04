Guerre en Ukraine : le flash mystérieux dans le ciel de Kiev pourrait être dû à une météorite, selon l'Agence spatiale ukrainienne

L'armée ukrainienne a assuré que la mystérieuse lueur n'était pas due à une arme. La Nasa a également écarté la chute de l'un de ses satellites.

L'obscurité se dissipe peu à peu sur l'éclat observé dans le ciel de Kiev. Après avoir envisagé la chute d'un satellite de la Nasa pour expliquer ce flash apparu au-dessus de la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi 19 au jeudi 20 avril, la piste envisagée mène désormais à une météorite. "On ne peut pas identifier exactement la chose. Notre hypothèse est qu'il s'agit d'une météorite, mais pour en établir la nature exacte, on manque de données", a expliqué jeudi le chef adjoint du centre de contrôle de l'Agence spatiale ukrainienne.

Plus tôt, l'administration militaire de Kiev avait assuré que la mystérieuse lueur n'était pas due à l'utilisation d'une arme. "C'est aux experts de découvrir ce que c'était exactement. Le plus important, c'est la sécurité de Kiev et de ses habitants. Ce n'était pas une attaque de missile et notre défense anti-aérienne n'a pas eu recours à ses armes", a déclaré un responsable militaire.

La première piste envisagée, celle de la chute d'un satellite de la Nasa, avait été démentie par l'agence spatiale américaine. Elle avait affirmé que son satellite Rhessi n'était pas encore entré dans l'atmosphère au moment du flash lumineux observé au-dessus de Kiev. L'agence spatiale américaine avait annoncé plus tôt dans la semaine que le satellite, de quelque 300 kg, reviendrait dans l'atmosphère à une heure non déterminée mercredi.