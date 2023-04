DIRECT. Guerre en Ukraine : un flash observé dans le ciel de Kiev sème la confusion

"Aujourd'hui, on est revenu à ce marqueur de 2005, qui symbolise la contestation de la légitimité des acteurs institutionnels."



#POLITIQUE Pour l'historien, l'épisode du "non" démenti au référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en 2005, a été une étape importante dans le processus aujourd'hui dirigé contre Emmanuel Macron. "On est dans une remise en cause de tout le dispositif institutionnel et des acteurs qui le font fonctionner", défend-il.