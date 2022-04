Guerre en Ukraine : le Donbass se prépare à une invasion rapide et massive de l’armée russe

Le Donbass, à l’est de l’Ukraine, est de plus en plus pris en tenaille par l’armée russe. Cette région pourrait devenir le principal théâtre d’affrontements entre les deux pays.

Un pont saboté pour empêcher l’armée russe d’avancer. Au mercredi 6 avril, le Donbass, à l’est de l’Ukraine, se prépare à une invasion rapide et massive. Pour les habitants qui sont restés, ce n’est plus qu’une question de jours. “En ce moment, tout le monde est tendu et attend que quelque chose se passe”, confie un habitant.

Les habitants doivent évacuer immédiatement la zone

L’armée ukrainienne est sur le point d’être encerclée, prise en tenaille entre deux offensives, par le nord et le sud. Cette région minière est désormais l’objectif prioritaire du Kremlin. Au nord de Sloviansk (Ukraine), des installations défensives se multiplient sur tous les axes routiers. Il y a huit ans, les habitants avaient déjà connu une première attaque russe, avant l’annexion de la Crimée. L’Ukraine a demandé à tous les habitants du Donbass d’évacuer immédiatement la zone.