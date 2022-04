Guerre en Ukraine : les civils sont appelés à évacuer dans le Donbass

C’est le 42e jour de guerre en Ukraine. Mercredi 6 avril, les autorités ukrainiennes ont appelé les civils à quitter la région du Donbass. En effet, dans l’est du pays, les sirènes anti-bombardements commencent à se taire. En effet, après son échec d’envahir la capitale ukrainienne (Kiev), les forces russes vont désormais se concentrer sur la bataille à l’est. La Russie aurait en effet la volonté de couper le pays en deux.



Des milliers de victimes

Si les autorités ukrainiennes sont inquiètes à Kiev, c’est parce que les civils sont particulièrement ciblés par les forces armées dans cette guerre. Ils sont exposés et en première ligne, rapporte Arnaud Comte, journaliste France Télévisions et envoyé spécial en Ukraine. En outre, il y a des centaines, voire des milliers de victimes après un peu plus d’un mois de conflit.