Guerre en Ukraine : le désarroi d’un couple russo-ukrainien

Depuis son épicerie, Andriy Maximov a une vue imprenable sur le pont de Recouvrance qui relie les deux parties de Brest (Finistère), sa ville depuis huit ans. Chaque jour, il se pose les mêmes interrogations, car à 3 000 km de là, la guerre frappe deux pays : la Russie, pays originaire d’Elena, sa femme, et l’Ukraine, son pays de naissance. "L’Ukraine et la Russie, pour nous ce sont deux pays très proches, il n’y a pas de différences de nationalité", dit Elena.

"Cette guerre, on ne la veut pas"

La mère d’Andriy est très affectée par le conflit. Sa vie est entre parenthèses, et elle passe chaque jour à téléphoner à ses proches en Ukraine pour vérifier si tout va bien. "Quand ça ne répond pas, on est stressé", confie-t-elle. "Cette guerre, on ne la veut pas, on ne la veut ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens, ni pour nous et encore moins pour nos enfants", déclare Andriy.