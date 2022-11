DIRECT. Guerre en Ukraine : "Le couloir céréalier a besoin d'une protection fiable et à long terme", affirme Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

"Le couloir céréalier a besoin d'une protection fiable et à long terme", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mardi 1er novembre. Aucun mouvement de cargo n'est prévu mercredi dans le corridor humanitaire dédié au transport des céréales ukrainiennes en mer Noire, a annoncé le Centre de coordination conjointe (JCC) chargé de l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. "La Russie doit clairement comprendre qu'elle recevra une réponse mondiale sévère à toute mesure qui perturbe nos exportations alimentaires", a-t-il lancé dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux. Suivez notre direct.

Olena Zelenska appelle à "sauver les gens" avec la technologie. La première dame d'Ukraine a été largement applaudie mardi lors de la soirée d'ouverture du Web Summit à Lisbonne. "Je crois que la technologie devrait être utilisée pour créer, pour sauver et aider les gens, et non pour détruire", a déclaré l'épouse du président ukrainien face à un public d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'autres spécialistes du numérique. Elle avait auparavant projeté des images des dégâts d'attaques de missiles et de drones russes.

Des conférences pour l'Ukraine prévues en France. Lors d'un entretien téléphonique, mardi, Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont évoqué une "conférence internationale destinée à soutenir la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale", que la France prévoit d'organiser le 13 décembre à Paris, en réunissant des bailleurs de fonds et divers autres acteurs. "Un travail de préparation avec les autres partenaires de l'Ukraine sera lancé prochainement à cette fin", précise l'Elysée, en annonçant par ailleurs "une conférence bilatérale visant à mobiliser les entreprises françaises", la veille, le 12 décembre.

Relance des discussions sur l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan va s'entretenir dans les prochains jours avec ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodomyr Zelensky pour relancer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, a annoncé mardi le ministre turc des Affaires étrangères. "Notre président va parler avec Poutine et Zelensky dans les jours à venir", a déclaré à la presse Mevlüt Çavuşoğlu. "Nous pensons que nous allons surmonter cela", a-t-il ajouté, assurant que l'accord sur les céréales "profite à tout le monde".