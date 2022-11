Guerre en Ukraine : la Russie annonce reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes

Les cargos vont pouvoir repartir. La Russie a annoncé mercredi 2 novembre reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport.

>> Exportations de céréales : quatre questions sur l'accord signé entre Kiev et Moscou, déjà compromis par des frappes russes sur Odessa

"La Russie considère que les garanties reçues jusqu'à présent semblent suffisantes", a expliqué le ministère russe de la Défense, dans un message posté sur Telegram. Quelques minutes plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la reprise des exportations de céréales ukrainiennes à la mi-journée.

Participation à l'accord suspendue samedi

Moscou avait suspendu sa participation samedi après une attaque sur sa flotte en Crimée. L'armée russe a imputé cette opération à l'Ukraine avec l'aide "d'experts britanniques", assurant qu'elle avait été menée notamment depuis le couloir maritime réservé aux exportations ukrainiennes.

Une série d'appels téléphoniques ces derniers jours entre responsables russes et turcs, notamment mardi entre Recep Tayyip Erdogan et le président Vladimir Poutine, et l'intercession de l'ONU, autre garant de l'accord, semble avoir convaincu Moscou de revoir sa position.