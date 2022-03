Guerre en Ukraine : le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a affrété un avion pour accueillir des réfugiés

Dans un avion affrété par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 148 passagers ukrainiens ont pris place vendredi 18 mars : des femmes et des enfants épuisés après des semaines d'exode. Leur journée a commencé à 70 km de la frontière. Ils viennent d'Odessa ou encore de Kiev, toute leur vie est dans une valise. Depuis plus de 10 jours, les équipes préparent leur rapatriement. "On est dans une vague de ceux qui, au départ, n'avaient pas les moyens de partir tout de suite, qui ont attendu et qui, finalement, ont quitté le pays", constate Delphine Gayrard, directrice adjointe éducation au Conseil départemental des Alpes-Maritimes.





"Une nouvelle vie commence "



Il est plus de minuit à Nice quand ils arrivent à l'aéroport. Des rires et des sourires accueillent les réfugiés. Des centres d'hébergement ont été ouverts et plusieurs personnes se sont également portées volontaires pour les loger. "Une nouvelle vie commence", sourit Margarita Efimova, réfugiée. Pour elle, la priorité désormais est de scolariser son fils de 14 ans au plus vite.