Guerre en Ukraine : le chef de l'AIEA dit observer moins "d'attaques" autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a dit observer moins "d'attaques directes" autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée par les Russes. "Nous constatons que, dans le respect des cinq principes de base établis par le Conseil de sécurité de l'ONU, l'intégrité physique de la centrale a été plutôt stable", s'est-il félicité après sa quatrième visite sur place, mercredi 7 février. "Il y a eu moins d'épisodes d'attaques directes ou de bombardements autour [de la centrale], ce qui est un développement positif même si nous le prenons avec beaucoup de précautions."

“Until the conflict ends without a nuclear accident w/ radiological consequences, we will not be able to say that our job is complete. But we will continue. Today has been an important part of this effort,” says DG @rafaelmgrossi as his 4th mission to Zaporizhzhya NPP concludes. pic.twitter.com/kb4ulTvvkR