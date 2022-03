Guerre en Ukraine : le bombardement de Kiev marque-t-il le début de l'assaut de la capitale ?

Si la ville de Kiev (Ukraine) a été bombardée, tôt dans la matinée, lundi 14 mars, ce n'est pas le signe d'un assaut russe pour autant. "Les Russes bombardent, mais ne maîtrisent pas encore les axes routiers stratégiques sur Kiev. Irpin (Ukraine) [et] Brovary (Ukraine) sont stratégiques pour les Russes, il faut les prendre pour pouvoir avoir accès à la capitale", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, présente sur place.



Les Ukrainiens ralentissent les tanks russes

Or, les routes bitumées sont fondamentales pour les chars, car l'armée russe est avant tout une armée de tanks, "et qu'on ne fait pas rouler des tank dans les champs, au risque de les embourber", explique la journaliste. Et les Ukrainiens sont moins nombreux que les Russes, ils sont en revanche très mobiles et font ainsi "beaucoup de mal aux tanks", conclut Agnès Vahramian.