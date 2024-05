Guerre en Ukraine : le bilan de l’attaque à Kharkiv s’élève à 12 morts

En Ukraine, le bilan de la frappe russe qui s'est abattue sur un hypermarché, dans l’après-midi du samedi 25 mai à Kharkiv, s'est alourdi. 12 personnes ont été tuées dans l’attaque.

Le magasin s’est embrasé en quelques minutes, samedi 25 mai à Kharkiv (Ukraine). Selon la direction de l’enseigne, au moins 200 clients et employés se trouvaient à l’intérieur lorsque les Russes ont frappé. "Tout s’est éteint d’un coup, et des débris ont commencé à nous tomber dessus", témoigne Lioubov, une agente de nettoyage du magasin.

Un nouveau coup dur pour Kharkiv

Douze personnes ont péri, et 16 sont portées disparues. Après des heures de lutte contre les flammes, l’incendie est désormais contenu. Les recherches dans les décombres vont pouvoir débuter, mais le magasin est immense : plus de 10 000 mètres carrés de bricolage et d’ameublement. Les autorités russes avoir détruit un entrepôt militaire et un poste de commandement de l’Ukraine. Un nouveau coup dur pour Kharkiv, où les missiles ne cessent de frapper immeubles, commerces et quartiers résidentiels.