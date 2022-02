Guerre en Ukraine : la solidarité s'organise en Pologne, des dons et volontaires affluent de tout le pays

Ils ont deux et trois ans et sont arrivés à la frontière polonaise avec leur mère, dimanche 27 février. Leur père est resté en Ukraine. La mère et ses enfants cherchent désormais une solution afin de rejoindre l'Italie, où vivent les grands-parents. "Je cherche aussi des habits, pour changer les enfants. On ne pouvait pas se permettre de prendre beaucoup", confie la mère de famille. Les réfugiés, toujours plus nombreux, trouvent également de quoi se nourrir et se réchauffer.

Des vêtements, de la nourriture et des cartes SIM

L'aide humanitaire est fournie en grande partie par des volontaires polonais. "Les Ukrainiens, ce sont nos amis", confie un agriculteur venu en renfort afin de préparer la soupe. Des cartes SIM pour les téléphones portables sont également distribuées, afin d'obtenir des nouvelles des proches restés en Ukraine. L'opération humanitaire ne cesse de prendre de l'ampleur. Les volontaires et les dons arrivent de toute la Pologne. Les autorités locales ont "demandé [dans la matinée du lundi 28 février] aux habitants de ne plus apporter de nourriture, ni de vêtements, mais d'attendre un peu", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets, envoyé spécial à Przemysl (Pologne). En effet, "l'élan de générosité est tel qu'il n'y a déjà presque plus de place pour stocker", ajoute-t-il.