Guerre en Ukraine : la vie sous les bombes

Les images de la destruction d’une trentaine de tanks et d’équipements militaires russes, à Izioum dans le Donbass, ont été fournies par le gouvernement ukrainien pour revendiquer des victoires tactiques. Mais dans les tranchées, sur la ligne de front, les soldats ukrainiens continuent de subir l’intense pression russe. Et la population aussi. Sur la route en direction de Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, des centaines de voitures et des familles sont serrées les unes contre les autres.

La vie des habitants ne tient qu’à un fil

Des Ukrainiens fuient leur village tout juste bombardé. “Notre maison a brûlé hier soir et tout ce qu’il y avait dedans. On a nulle part où aller, c’est terrifiant”, raconte une femme. Pas sûr qu’elle et tous les autres trouvent la paix à Kharkiv, encore intensément pilonnée ans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril. Dans les immeubles en ruine, la vie des habitants ne tient qu’à un fil.