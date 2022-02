Guerre en Ukraine : la solidarité des Français s’organise

C. Meyer, C. Chabaud, J.-M. Talenton

Dans des cartons, on trouve du matériel médical, habituellement destiné au bloc opératoire. Ce sont des dons récoltés par une association près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), pour être envoyés en urgence en Ukraine. L’association Alliance Occitanie Ukraine a lancé un appel aux dons sur sa page Facebook, pour récolter un maximum de matériel, mais aussi des financements.

Faire partir un premier camion d’aide humanitaire

Depuis le jeudi 24 février, le téléphone de Jeanine Lesko, franco-ukrainienne, n’arrête pas de sonner. À l’autre bout du fil, des amis, de la famille et de l’inquiétude. Là-bas, on attend l’arrivée des colis avec impatience. Un point de collecte a été ouvert à la mairie du village, et l’initiative trouve écho auprès des habitants. L’association espère faire partir un premier camion d’aide humanitaire le plus rapidement possible, pour aider leurs proches, même à plus de 2 500 km de là.