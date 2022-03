Guerre en Ukraine : la situation est extrêmement préoccupante à Marioupol, les combats font rage

Marioupol est la cible de violents bombardements russes depuis de nombreux jours. La ville est ravagée et les habitants n'ont plus d'eau ni électricité.

Les bombardements sont incessants dans Marioupol. Cette cité portuaire ukrainienne est stratégique pour l'armée russe, qui cible les zones résidentielles. Une mère est dévastée après avoir perdu un enfant et un neveu. "Nous sommes allés chez mon frère. Les femmes et les enfants sont allés se réfugier au sous-sol, et puis un tir de mortier a frappé un bâtiment. Nous étions piégés, deux de nos enfants sont morts… Personne n'a pu les sauver", explique-t-elle, en pleurs.

Des corps jonchent les rues

L'horreur est quotidienne et 1 500 personnes auraient perdu la vie. D'après le maire adjoint de la ville, Sergei Orlov, il n'y plus d'eau, d'électricité, de système de chauffage, de gaz ni de nourriture. Les corps jonchent les rues de Marioupol et sont mis dans des fosses communes, faute de tombes individuelles. D'après Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les troupes russes empêcheraient l'arrivée de l'aide humanitaire et ne permettraient pas aux civils de quitter la ville.